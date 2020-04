REPLIIK ⟩ Laske saarlased perede juurde!

Osa perede liikmed, kelle töökohad on mandril, ei pääse enam koju oma lähedaste juurde. Siin on vahepeal tormiga juhtunud õnnetusi, mida saab parandada siiski ainult pereisa. Paraku on noored pisikeste lastega pered isast eraldatud.

Igal reeglil on erandid ja nüüd tulekski arvestada just neid erandeid. Ma ei pea silmas, et kogu Saaremaa lastaks vabaks kõigile huvilistele, küll aga seda, et pered saaksid jälle kokku. Ning et inimesed ei kaotaks töökohti mandril.