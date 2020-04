TUNG SAARTELE ⟩ Suvilaomanikud soovivad rohkelt lube

Valitsus otsustas eile lubada Saaremaa vallavalitususel iga päev 25 eriluba mandril käimiseks. Muhu saarel on sama arv viis.

Täna hommikul olid mõlema vallavalitsuse e-postkastid loataotlustest pungil.

Muhu vallavanem Raido Liitmäe hinnangul on neil taotlusi 10 korda rohkem, kui lube saab anda. Tema sõnul on loataotlused peamiselt seotud ettevõtlusega ja mandril töölkäimisega. Liitmäe sõnul on palju ka Muhus kinnisvara omavate inimeste soove.

Saaremaa abivallavanem Jaan Leivategija ütles Raadio Kadi eetris, et ka neile on tulnud soove väga palju. Vallasekretär Liis Juuliku hinnangul võib taotlusi olla 350 ringis.

„Kogunesime, arutasime, kuidas seda lubade jagamist korraldada. Ühekordseid lube väljastatakse saartel püsivalt elavatele inimestele, kel on tarvis liikuda mandrile või tagasi,” sõnas Leivategija. Saaremaal on ka sarnaselt Muhule väga palju taotlusi kinnisvaraomanikelt.

Lubade üle otsustab kriisikomisjon hommikuti. „Kui nimekiri koos, saadame selle politseisse, nemad vaatavad selle üle, et seal hulgas poleks covid-nakatunuid või nende lähedasi, sest neile ei saa anda lube,” selgitas Leivategija protsessi. Loaga saab edasi-tagasi käia ühe korra. Ära võib olla piiramatu aja.

Homseks oli lõunase seisuga Saaremaa valla poolt väljastatud kuus luba. Liis Juuliku sõnul on populaarsemad kuupäevad juba välja joonistunud. Kui homse osas tuleb taotlusi juurde ja need on põhjendatud, siis antakse ka lube juurde.

„Lustisõite ei tule,” ütles Leivategija, aga kui on eluliselt vajalik või ettevõttele vajalik, siis saab loa.

„Mu palve on, et ärge kõik tormake luba taotlema, kui just väga pole vaja, kannatage veel mõni päev ära,” sõnas Leivategija enne lõunat ning kell 12 tuli ka valitsuse otsus, et alates 4.maist saavad saartel registrijärgset elukohta omavad inimesed vabalt mandrile sõita ning 18.maist laieneb see loodetavasti kõigile.

Saaremaal täna leevenenud liikumispiirangute kohta ütles abivallavanem, et ilmselt peaks tänavapilt nüüd muutuma ja inimesed pole enam nii karvasid, kuna juuksurid avati ka taas.