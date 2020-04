ELAME-NÄEME: Tänavapikniku korraldajale Terje Nepperile tundub, et saarlastele oleks vaja pärast kriisi seljatamist ühte suuremat kokkuhoidvat üritust sügisesse kindlasti.

Ehkki riigi tasandil on välja öeldud, et tänavusel suvel Eestis suurüritusi ei tule, ootavad Saare- ja Muhumaa festivalide ja spordiürituste korraldajad pikisilmi määratlust, kui suur on ikkagi “suur”. Aasta teise poolde jäävate ürituste, nagu näiteks linnajooks, tänavapiknik või Saaremaa ralli, puhul loodetakse lõplik otsus langetada hiljemalt juunis.