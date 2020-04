AARE RÜÜTEL ⟩ Tark ei torma ja kannab maski

Saaremaale ja Muhusse edasi-tagasi liikumist on otsustatud leevendada järgmisest esmaspäevast, 4. maist. Alates 18. maist on saarte ja mandri vaheline ühendus vaba.

Isegi ettevaatlik piirangute lõdvendamine on näiteks Saksamaal toonud kaasa uue koroonaviiruse varasemast kiirema leviku, kirjutati üleeile Postimehes: "... Kui veel paar nädalat tagasi kinnitas Saksamaa haiguste kontrolli amet Robert Kochi Instituut (RKI), et riigis on nakatumiskordaja 0,7 ehk iga uude koroonaviirusesse nakatunu annab viiruse edasi vähem kui ühele inimesele, siis täna on nakatumiskordaja 1,0, kirjutas Saksa nädalaleht Die Zeit… "