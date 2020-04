Lasteaedades avatakse valverühmad

Avatavatesse rühmadesse võetakse vastu lapsed, kelle peredel on möödapääsmatu vajadus tööle asumiseks ja last pole kuskil hoida. Rühma koha saamiseks tuleb vanemal esitada vabas vormis taotlus lasteaia direktorile. Taotlused järgmiseks päevaks peavad direktorile olema esitatud tööpäeval hiljemalt 10.00. Direktoril on õigus täpsustada lapsevanema vajadust lasteaiateenuse järgi. Lasteaiakoht järgmiseks tööpäevaks on võimaldatud kui vanem saab hiljemalt kell 16 sellekohase kinnituse lasteaia direktorilt.

Rühmade moodustamisel arvestatakse, et ühe pere lapsed, kes on vanuses 3-7aastased, on ühes rühmas. Kehtima jääb reegel, et nii laps kui tema pere peavad olema terved ja juhul kui laps haigestub lasteaias on vanema kohustus laps koheselt koju viia.