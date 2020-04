Mikk Tuisk: eesmärk pole teha poliitikat, vaid olla kasulik Saaremaale

Kui suur üllatus sulle oli, kui Madis Kallas helistas ja ütles, et vot selline mõte on tekkinud?

Eks natuke pelgasin, sest olen varem üsna konkreetselt mõista andnud, et ei ole aktiivselt poliitikas tegev ega huvitatud. Aga siiski pakkumine tuli.

Aeg on üsna keeruline ja niisugusel hetkel hakata suhteliselt noort valda juhtima on paras väljakutse?

Teistpidi olen ka selle peale mõelnud, et kui peaks tulema inimene vallavalitsuse süsteemist väljast, siis on veel keerulisem kogu seda asja hakata selgeks tegema.

Meil on praegu käsil lisaeelarve, arvatavasti varsti tuleb järgmine lisaeelarve ja tegelikult pannakse juba praegu kokku järgmise aasta eelarvet.

Kui süsteemi alustalasid ei tea, siis see on jube keeruline kogu vallale.

Sinu jaoks suur Saaremaa vald on praeguse hetke seisuga ennast õigustanud?

Ma arvan, et Saaremaa kontekstis on õigustanud ennast. Kindlasti on inimesi, kes ei ole rahul, aga usun, et kui hakata konkreetseid näiteid otsima, siis pigem on ikkagi positiivne olnud Saaremaale.

Kas vallavanemaks saades mingil määral vaatad üle ka meeskonna?

Kohe kindlasti mingeid muudatusi tulema ei hakka, aga kunagi ei saa öelda, et midagi ei muutu edaspidi. Muudatusi pikas perspektiivis tuleb niikuinii teha, neid tehakse ka praegu. Ükskõik kes vallavanem on, organisatsioon areneb edasi ja paraku ka muutused on paratamatud.

Kes majandus- ja haldusosakonda juhtima hakkab?

Küllap tuleb konkurss. Kas sisekonkurss või avalik, ei oska praegu öelda.

Silmapiiril pole kedagi, keda näeksid seal hea meelega?

Eks mõned mõtted ikka on, aga otsustuskorras kindlasti kedagi panema ei hakata.

Sa ei ole erakonna liige. Kas ametikoha saamine on seotud ka soovitusliku küljega, et oleks mõttekas ja kasulik ühineda?

Sellist kohustust või kokkulepet ei ole. Kokkulepe sotsiaaldemokraatidega on, et kui saan vallavanemaks, siis erakonda astuma ei pea. Mul on alati see võimalus, aga vähemalt esimese hooga astuma ei pea.

Kas erakonna väljast tulnud kandidaat teeb olukorra keerulisemaks või lihtsamaks?

Tegelikult lihtsamaks. Minu läbisaamine ja koostöö nii Reformi- kui Keskerakonna juhtivate liikmetega on senini olnud väga hea.

Selles suhtes olen neutraalne kandidaat. Minu motivatsioon on ajada valla asja, et vallal oleks hea, elanikel oleks hea.

Ma ei läheks mingit erakonna väga tugevat liini ajama. Võin öelda vähemalt enda kogemuse põhjal, et siiamaani ei ole ka Madis seda teinud. Ta on seisnud näoga inimeste poole ja ajanud Saaremaa valla asja.

Järgmiste kohalike omavalitsuste valimisteni ei ole pikalt aega jäänud. Ühtepidi see on hea, teisest küljest ega väga midagi suurt ära teha ka ei jõua.

Ega ei jõua ja arvestades, mida majandus teeb, ongi pigem väljakutse see, mida olemasolevate vahenditega, teha mõistlikult ja kuidas valda töös hoida.

Selge, et mingeid ülisuuri investeeringuid siin lähema kahe-kolme aasta jooksul tulema ei saa. Kui ei tule just mõnda korralikku välisrahastust. Ja eks see on ka meie töö otsida välisrahastuse võimalusi.

Aeg-ajalt ikka tuleb jälle teemaks püsiühendus ja kõik sellised suured projektid. Kas praegu peaksime ka nendega tegelema?

Saaremaa ühendused on väga tähtis teema puhtalt juba majanduse mõttes. Üks asi on püsiühendus, teine lennuühendused ja nendega tuleb ikkagi edasi minna. See meie majandust tegelikult toidab lõpuks.

Kui siiski juhtub, et volikogu millegipärast ei kinnitas sind ametisse. See oleks suur pettumus?

Ei. See on nende valik. Ega ma pakkumise peale rõõmust lakke ei hüpanud. Ikka võtsin tugevalt mõtlemisaega ja kaalusin siit- ja sealpoolt. Aga kui otsustatakse nii, siis ülipettunud ei ole.

Aga proovida ju ikka tahaks.