Mihkel Ling ⟩ Sillast kosmodroomini

Tagasi aga selle juurde, et kellele seda silda siis ehitataks. Mullu ületas Suurt väina 2137 autot päevas. See on aasta keskmine näitaja. 2017. aastaga võrreldes on tõus olnud ligi 8%.

Erinevad uuringud näitavad lineaarset ületajate hulga lisandumist nii silla kui ka laevade korral, kuid on ju selge, et lõputu selline tõus kindlasti ei ole. Kui see tõuseks ka näiteks 3000 autoni päevas, siis näidetes toodud arvudeni ei küüni need arvud kuidagi.

Sild viiks vaid lõppjaama

Kui võtame silla eeldatavaks maksumuseks näiteks 400 miljonit eurot, siis selleks, et saada võrreldavaid suurusjärke, on hiljuti välja hõigatud mitu huvitavat ning võrdluseks sobivat projekti.

Enne kriisi avaldati uudis Linnahalli renoveerimisest. Planeeritav summa oli suurusjärgus 300 miljonit eurot. Auvere elektrijaam, mis praegu töötab vahelduva eduga, maksis 600 miljonit eurot.

Praeguse kriisi valguses on avalikustatud, et valitsus on Eesti lennufirmasse süstinud 10 aasta jooksul 155 miljonit eurot. Summa tekitab vastakaid arvamusi, aga lennufirma väitel (ja pole põhjust seda mitte uskuda) toob lennufirma omamine riigile sisse rohkem kui peale makstakse. Iseasi, kuidas see skeem EL riigiabi reeglitele vastab.

Valitsuse kriisiaja abipaketti hinnatakse 2 miljardile eurole. Rail Balticu Eesti osa eelarve on suurusjärgus 1,3 miljardit eurot.

Tõin need näited selleks, et iseloomustada summade suurusjärku, mida kulutatakse kogu riigi vajadusteks või majanduslikult tasuvateks ettevõtmisteks..

Kas tõesti kujutab keegi ette, et oleme nii rikkad, et hakata neis võrreldavates suurusjärkudes kulutama raha, ehitamaks silda lõppjaama. Lõppjaama ses mõttes, et muud sillad on reeglina osad mingist ringist, meie silla puhul aga oleks ühel pool umbes 35 000 inimest ja teisel 1,3 miljonit. Peame ikka tõesti rikkad olema.

Ja küsimus, millele pole siiani kusagil isegi mingit viidet näinud. Saarte Liinide kaudu investeeris riik aastatel 2008-2012 nelja suuremasse sadamasse üle 32 miljoni euro. Kui ma meelevaldselt jagan selle summa kaheks, siis Virtsu-Kuivastu sadamatesse investeeriti alles mõni aasta tagasi üle 16 miljoni euro.

Mis saaks sadamatest?

Kui arendame nüüd edasi mõtet sellest sillast, siis mis saab neist sadamatest? Jah, Virtsu toimib ka kaubasadamana, aga Kuivastut üleval pidada vaid jahisadamana on minu arusaamise järgi küll üsna küsitav. Jääbki järele siis võimalus olemasolev Kuivastu sadam killustikuks jahvatada, sest muidu oleksime olukorras, kus korraga tuleb riigil üleval pidada töötavat praame teenindavat sadamat, kuhu praamid ei sildu, ja samas doteerida silda.

Ei tea tõesti, et mujal maailmas oleks selline näide olemas. (Võrdlus Taani ja Rootsi vahelise sillaga ei oleks kohane, kuna üleveetavad mahud erinevad kordades, samuti hinnad).