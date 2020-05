ARVUDE KEELES ⟩ Kogu tõde palkadest

Tellijale

Saare maakonna 2019. aasta mediaanpalk jääb loomulikult Eesti samale näitajale tublisti alla, olles 937 euroga 10. kohal. Tahapoole jäävad vaid Hiiu-, Võru-, Valga- ja Ida-Virumaa. Eesti mediaanpalk on 1143 eurot ning kõrgeim on see Harjumaal, kus näitajaks 1280 eurot.