SUUR MAA, SUURED ASJAD ⟩ Ja taevas oli selge ja tühi oli praam

Koroonaviirus tõstis Saaremaa tähelepanu keskpunkti. Tõesti, mina küll ei mäleta, et Saaremaa oleks niimoodi päevade kaupa mitu nädalat järjest ETV “Aktuaalse kaamera” uudistesse pääsenud. Kuressaare kenast südalinnast maapinnalt ja droonilt filmitud-võetud katteplaanid hakkavad juba pähe kuluma. Kes jõuaks siis iga päev värsket pildikeelt pakkuda! Kui kõlan irooniliselt, siis vabandan. Ega jõua tõesti ja alati pole vajagi.

Äripäev kirjutas sel nädalal, et võimupoliitikud saevad terviseameti juhi tooli jalga. Eesti meditsiinisüsteemi kontrollivad paljuski Tallinna ja Tartu tipphaiglad, terviseamet on kogu aeg olnud, ütleme, mitte just liiga tähtis asutus. Ent selles kriisis tõusis ta äkki keskseks, millest ka esiti kohmakavõitu avalik suhtlus, ehk ka mõni vale otsus. Võib arvata, et teatud peade lendamisel ümisetakse heakskiitvalt nii erakondade tagatubades kui ka muudes kõrgetes kabinettides.

Nii on iga kriisi puhul – kui pingeline töö ja kokkuhoidmise vajadus hakkab mööda saama, tuleb süüdlased leida. Ühtlasi näitab see, et poliitikutele hakkab kriis läbi saama ning kui me räägime majanduse taaskäivitamisest ja kriisist väljumise kavadest, siis miks peaks poliitikas olema teisiti? Ka siin saabub kriisijärgne aeg ja kes pole olnud tark, et plaane teha, saab teadagi hukka, nagu tõdetakse animafilmis “Jääaeg”.

Riigikogu valimistel pika ninaga jäänud, aga erakondade reitingus kõrget positsiooni omav Eesti 200 on olnud üliaktiivne Kiviõli ja Viimsi haridustülides, mille tuumaks kohaliku koolijuhi positsioon. Sellised näited pole juhus. Saarlased võiksid nüüd olla tähelepanelikud, sest mäng võimu nimel on siin alanud, väetiseks koroonakriisi pidev avalik tähelepanu.

Järgmistel valimistel antakse hinnang praeguse võimu hakkama saamisele ühendvalla juhtimisega. On oodata teravat konflikti, sest sotsid ja Reformierakond on riigis opositsioonis. Siis muidugi koroonakriis oma võrkpallinüanssidega. Kindlasti on väga oluline, kuidas Saaremaa ettevõtjad keerulisel ajal hakkama saavad. Sellest sõltuvad ju töökohad, inimeste sissetulekud. Ka siin pannakse vastutus osalt kohalikule võimule. Vallajuht Madis Kallas teatas poliitilise vastutuse võtmisest, see on ühtaegu nii kaitse kui ka rünnak. Eesti poliitikas esineb avalikku kahetsust harva ning ohvrile langev valgus võib olla ka positiivne.