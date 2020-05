VALLAVOLINIKUD ⟩ Kriisiaja vallavanema amet ei ole kerge

Andrus Raun FOTO: Saarte Hääl

Andrus Raun, vallavolikogu Saarlase fraktsiooni liige:

Arvan, et Mikk Tuisk saab selle väljakutsega hakkama. Vallavanema amet ei saa olema kerge, arvestades senise koalitsiooni viimaste aastate jooksul tehtut – väga optimistlikud investeeringud on seadnud vallaeelarvele väga raske koorma. Lisaks veel viirusest põhjustatud majanduslik seisak, mis samuti sunnib tegema kärpeid ja vastu võtma ebapopulaarseid otsuseid. Ehk siis kokkuvõtvalt: ühelt poolt tuleb valitseda vähese rahaga, teisalt tekib poliitikutel kiusatus raha lubada, eriti arvestades lähenevaid valimisi.

Kalle Laanet FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Kalle Laanet, Reformierakonna fraktsiooni aseesimees:

Me ei ole ei erakonna piirkondliku juhatusega ega fraktsiooni liikmetega vallavanemateemat veel arutanud. Oleme kõiki informeerinud SDE pakkumisest, et vallavanemaks võiks saada Mikk Tuisk, ja palunud kaasa mõelda. Järgmisel nädalal arutame. Oma isiklikku arvamust ei jaga ma enne, kui oleme asja läbi arutanud.

Mart Maastik FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Mart Maastik, vallavolikogu Saarlase fraktsiooni liige:

Sotside pink on väga lühike, sealt polnudki ju kedagi uue vallavanema kandidaadiks võtta. Sotsid pääsesid ju valitsusse tänu Madis Kallase kui Saaremaa ühendaja häältele.

Tugevaid vallavanemakandidaate olnuks kindlasti võtta meie oma inimeste seast, kes ei ole sotsid. Meie valimisliit Saarlasest oleks väga hea kandidaat Kalmer Poopuu, kes teab, kuidas omavalitsus töötama ja toimima peab. Tema oskus eelarvet lugeda kuluks ära just raskel kriisiajal. Oskused ja kogemused on ju praegusel keerulisel ajal väga olulised.

Mina arvan, et oleks võinud teha laiema koalitsiooni või üldse midagi uut. On ju tänane vallavalitsus nii nõrk, et ükskõik kes seda juhtima hakkab – head asja seal teha ei saa. Tegelikult vajaks remonti kogu vallavalitsus, kus on nii oma ametis tugevaid kui ka väga nõrku persoone.

Seda, kas Mikk Tuisk vallavanemana saab hakkama või mitte, on mul raske prognoosida. Ma ei tunne teda isiklikult ega ole temaga kokku puutunud.

Kas 35-aastasel mehel vallavanema tööks piisavalt oskusi ja kogemusi jagub – eks aeg näita. Mu kõige suurem hirm on selle pärast, kas vanad oligarhid teda mitte ära kasutama ei hakka. On ju Saaremaa nende vahel ära jaotatud, ka poliitika osas. Uusi tulijaid tõrjutakse igaks juhuks eemale.

Mine tea, võib-olla on mu kartus asjata ja noorel mehel on piisavalt selgroogu. Kui Mikk Tuisk uue vallavanemana suudab survele vastu pidada ja ka oma arvamust väljendada – mis alguses võib osutuda keeruliseks – ning võtab vahel ka opositsiooni kuulata, siis tema valimine vallavanemaks ehk õigustab ennast.

Tambet Kikas FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Tambet Kikas, SDE fraktsiooni esimees:

Mina loomulikult toetan Mikk Tuisku vallavanemana. Mikk on tõestanud oma senise tööga väga selgelt, et tal on head juhiomadused. Tal on täna kindlasti väga hea ülevaade valla tööpõhimõtetest, kuna ta on algusest peale selle süsteemi sees olnud. Ta oskab väga hästi lugeda eelarvet, mis on väga oluline. Mina kui mitteparteilane tema poliitilise kogemuse puudumist miinuseks ei pea. Arvan, et tänases olukorras on see pigem positiivne, kui kellelgi ei ole poliitilist taaka. Suur kriis majanduse kontekstis alles algab ja poliitiliselt neutraalne inimene, kel pole kellegagi kana kitkuda, on täna ehk valikuna isegi parem.

Mihkel Undrest FOTO: Irina Mägi

Mihkel Undrest, Keskerakonna fraktsiooni esimees:

Ma arvan, et Mikk Tuisk noore mehena on siiani väga hästi oma tööd teinud. Ma ei ole temaga kuigi palju kokku puutunud, aga oma ala spetsialistina ning spetsialistina teede-ehituse koha pealt on ta küll kiitust väärt. Milline vallavanem temast saab – eks aeg näita. Kõigepealt anname talle sada päeva aega ja siis julgeme oma arvamust avaldada.

Tõnu Teder FOTO: arhiiv

Tõnu Teder, SDE fraktsiooni liige:

Ma isiklikult leian küll, et Mikk Tuisk on vallavanema kohale hea valik. Pink on ju alati lühike. Tunnen Mikku üle kümne aasta. Ta on noor energiline ja kindlameelne mees, kes oskab asju teha, on süsteemis sees olnud ja tunneb kõiki. Mikk saab kindlasti hakkama. Tema poliitilise kogemuse puudumine pole minu silmis mingi puudus või miinus – mida vähem poliitikat ja mida rohkem tööd, seda parem vallale. Küll see poliitiline kogemus ka tuleb.

Jaen Teär FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Jaen Teär, volikogu liige, EKRE liige: