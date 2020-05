Homsest tohivad saarte elanikud taas sõita mandrile ja tagasi

Näiteks kui arsti või kiirabibrigaadi liikme otsusel on vajalik inimese toimetamine mandrile. Kui puuduvad haigusnähud, saavad loa liikumiseks ka need inimesed, kes veavad saarele tooraineid ja kaupu ning ka need, kes viivad Saaremaal toodetud kaupu mandrile. Samuti haigustunnusteta inimesed, kes soovivad minna saarel asuvasse elukohta ning ka juhul, kui on olemas politseiametniku otsus, millega on lubatud liikuda saarele või sealt ära. Erandina on lubatud ka terved inimesed, kes tulevad osutama tervishoiu- või muud elutähtsat teenust. Samuti need, kes veavad saarelt meditsiinilisi proove. Vabalt saavad liikuda ka saare ja mandri vahet sõitva ühistranspordi juhid ning inimesed, kes soovivad osaleda lähisugulase matustel.