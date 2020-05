Rahahädas Meie Maa ei suuda enam vallalehte välja anda

OÜ Saaremaa Raadio juhatuse liige Priit Rauniste andis möödunud nädalal Saaremaa vallavalitsusele teada, et rahalised raskused ei võimalda neil Meie Maa vahel ilmuvat Saaremaa Teatajat praegustel tingimustel enam välja anda. Seoses paljude kulude tõusu ja reklaamitulude olulise kukkumisega pakkus Rauniste välja, et OÜ Saaremaa Raadio teeb vallalehte vastavalt lepingule aasta lõpuni vaid juhul, kui vald maksab ühe lehenumbri väljaandmise eest raha juurde. Ehk senise 2180 euro asemel 3165 eurot, millele lisandub käibemaks. Vastasel juhul loobub Saaremaa Raadio vallalehe küljendamisest, trükkimisest ja levitamisest hiljemalt 30. juunist.

Saaremaa abivallavanem Kristiina Maripuu ütles, et vallavalitsus arutab Saaremaa Raadio OÜ ettepanekut nõupidamisel. Arvestades, et senise lepingu lõppemiseni aasta lõpus ei ole enam kaua jäänud, on põhjendatud uue hanke korraldamine, lausus Maripuu.