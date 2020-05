POLITSEINÄDAL ⟩ Roolijoodik läks pärast kainenemist naisele kallale

"Liikluspilt maakonnas oli rahulik ja hea meel on öelda, et inimkannatanutega liiklusõnnetusi ei juhtunud. Politseile teatati neljast juhtumist, kus toimus kokkupõrge mootorsõiduki ja ootamatult teele ilmunud metskitse vahel. Sellised õnnetused juhtuvad enamasti varastel hommikutundidel või videviku saabumisel õhtusel ajal. Seetõttu palun sel ajal metsa- ja põlluvahelistel teedel olla eriti tähelepanelik, sest loomad võivad teele ilmuda väga ootamatult," rääkis Aare Allik.

Politseinikud tuvastasid möödunud nädalal liiklusjärelevalvet tehes mitu teedel liikuvat sõidukit, mis ei olnud läbinud tehnoülevaatust või millel puudus kehtiv liikluskindlustuspoliis. Allik tuletas meelde, et ülevaatuse lõppemise kohta on võimalik portaali eesti.ee kaudu tellida maanteeameti teavitus: "Sel juhul saadetakse e-posti või sõnumi teel teavitus 30 päeva enne ülevaatuse lõppemist. Liikluskindlustuse lõppemise kohta saadab kindlustusbüroo samuti teate e-postile. Enne liiklusesse naasmist peab sõidukil olema pikendatud liikluskindlustuse leping ja läbitud tehnoülevaatus."

2. mail sai politsei teate, et Kuressaare linnas on varastatud valget värvi jalgratas Romet. Samal päeval teatati politseile, et Orissaarest on varastatud punast värvi naisteratas. "Mõlema juhtumi asjaolud on selgitamisel," sõnas Allik.