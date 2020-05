Saarte Hääle 10 aastat: täname oma lugejaid!

Otsustasime kümne aasta eest, et kanname edasi Saaremaa ajakirjanduse ajaloolist ja omaks saanud nime ning kirjutame ka oma impressumisse. Keerulisel 1940. aastal alustas Saarte Hääl Meie Maa asemel, seejärel 1988. aasta suvel Kommunismiehitaja järglasena. "Terve toimetus häbenes lehe nime Kommunismiehitaja," meenutas ajakirjanik Aili Kokk Saarte Hääles 4. mail 2010. Toimetuse pidupäev oli 18. juunil 1988, mil trükikojast tuli sinimustvalget plakatit (autor Anne Olop) kandnud esiküljega Saarte Hääl.

Praegu ilmub Saarte Hääl eriolukorra tõttu paberil kolmel päeval nädalas ja senisest rohkem oleme viimasel kahel kuul panustanud veebiväljaandesse. Meid on tunnustatud saarlaste koroonakriisi esmase infoallikana, millest annavad tunnistust lugejanumbrid. Kriisi esimestel päevadel alustanud otseblogi on nüüdseks loetud enam kui 910 000 korral. Kahe kuu kokkuvõttes on meie veebilehel www.saartehaal.ee olnud pool miljonit unikaalset külastajat, mis ületab 2019. aasta samaaegset külastatavust umbes kümme korda.