Vald andis eriolukorras vara tasuta rendile

Kõik rendivabastused kehtivad eriolukorra lõpuni. Siiski tuleb vallavalitsusse jätkuvalt avaldusi, et saada rendivabastustust koguni terveks 2020. aastaks, viimati küsis seda Novabeta OÜ pargis asuva kioski jaoks. Seni on vald rendi jätnud võtmata taksopeatuste puhul, samuti näiteks vallamajas tegutsevatelt ettevõtetelt. Kuressaares on rendivabastusi tehtud neljal korral, Salmel ühel ja Orissaares ühel korral.