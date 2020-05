MUHU UUDISSED ⟩ Suagu nüid arm aitama!

Nüid ep oska küll änam muud ütelda, kut et suagu nüid arm aitama, et sie va koroona uiesti ep akka tagasi tulema mitte. Nõnna kenaste okurooti akkavad asjad suama. Inimesed piasvad tüöle ja üle väena kojo ja.

Mool oo mudud tuline ea miel, et tahetse nüid nõukest muodi sisse juuruta, et inimesed ep sua ilma maskita änam poe uksest sisse mitte. Meitel sii oo juba ikka änamaste kõik seda tied läin, et köivad kaudu puodisid, maskid ies. Aga nie massakad, kis ülemualt tulavad, nie ep pia nendest suuremad lugu mitte.