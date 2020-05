LEEVENDUSED ⟩ Haridust puudutavates piirangutes

4. maist on lubatud vabas õhus toimuvad üritused kuni 10-inimestelistes gruppides, samuti on võimalik läbi viia individuaalõpet vabas õhus. Kontaktõpe: Eriolukorra ajal on võimalik üksnes erandina haridusliku erivajadusega lastele või eriolukorra tõttu erivajadusse sattunud lapsele individuaalõppena. Vajalik lapsevanema nõusolek.