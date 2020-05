Saarte lukust lahti keeramine võib nihkuda varasemaks

Ratase sõnul on praegu testitutest nakatunuid tuvastatud 0,44 protsenti ja see näitab veelkord, et inimeste käitumine on olnud õige ning piirangud on töötanud, vahendas bns.

"Samas on mul väga suur palve. Me oleme eriolukorrast väljumas ja nagu öeldud, 17. mai on eriolukorra viimane päev, kuid me ei saa kindlasti selle viirusega üleolevalt käituda ja tunnetada, et nüüd on oht möödas ja elu läheb täpselt edasi nii, nagu oli see varasematel kevadetel," ütles Ratas.

Tema sõnul on viirus salakaval ja on öeldud, et see võib tulla tagasi. "See on ka põhjus, miks me peame ikkagi vältima lähikontakte nii palju kui võimalik," ütles Ratas.

Ta tõdes, et sissekirjutus saartele ning lisa-aadressi märkimine on märgatavalt kasvanud, millega on inimesed tekitanud juba praegu endale õiguse sõita saartele. "Ma mõistan, et inimesed tahavad minna oma kinnistutele ja suvilatesse. Kuid mõte on ju see, et saartele lähevad praegu ikka need, kellel on selleks reaalne sissekirjutus," rääkis Ratas.