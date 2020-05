VIDEO ⟩ Peaminister kiidab saarlaste panust koroonaviirusega võitlemisel

„Saaremaa külastamine ning sealsete inimestega kohtumine on minu jaoks erakordselt oluline. Tegu on piirkonnaga, mille elanikud on viiruse puhangut ning sellest põhjustatud tagajärgi kõige valusamalt tunda saanud. Loodan tänastel kohtumistel arutada, millist abi riik saab kriisikahjudega toimetulekuks pakkuda, kui ka seda, kuidas kehtivaid piiranguid leevendada nii, et saareelanike tervist ja elu kaitsvate reeglite järgimine oleks tagatud,“ sõnas peaminister.