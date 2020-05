Uudishimulikku külalist tervitab uhke väravamaja, avarast parklast rääkimata. Isegi WC on siin olemas.

Kui jutuks tuleb maa-vanaema lillepeenar kusagil sajandivanuse aidaees või mälestus keskkooli lõpuaktusest, on vähe neid, kelle silme ette ei kerkiks just see lill. Oma klassikalises punases või uuemaaegsetes kõikvõimalikes värvitoonides.