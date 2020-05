Aga palun, milles küsimus?! Kõik on võimalik. Lihtsalt peab olema pööraselt töökas, hea fantaasiaga, kannatlik ja lõputult proovima. Ka siis, kui tundub, et miski ei õnnestu, ikka jälle, ikka uuesti. Ja siis saabki teil olema sarnane aed, nagu seda on Jelenel, või siis hoopis teistsugune, just teie enda käe järgi sätitud ja teie enda nägu.

Fööniksi aia perenaine on alati rõhutanud, et alustaski kõike seda kaunidust nullist, ilma aednikuhariduseta, lihtsalt heast tahtest ja heas usus, et just nii on hea ja just nii on õige. "2011. aastal, täieliku võhikuna, asusin asja kallale ja üsna varsti avastasin, et see on väga nauditav tegevus – oma maja ümbruse kaunistamine. 1,5 ha suurusel alal on nüüdseks rajatud tihedalt täis istutatud Inglise stiilis aed," meenutab ta seda päris algust.