TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kuidas tänavu emadepäeva tähistate?

Selle päeva veedan ikka oma pere keskel. Eriolukorra tõttu tuleb meie emadepäev teistsugune kui tavaliselt. Tänavu ei tähista me seda ilmselt oma kodus mandril, vaid Saaremaal. Jäime karantiini ajaks Saaremaale, kust on pärit mu mees. See, mis me emadepäeval teeme, sõltub ilmast – kui tuleb ilus ilm, läheme perega loodusesse. Oleme sel päeval kindlasti ka vanaema – mehe ema – juures ja arvatavasti tuleb kodus pidulik lõuna- või õhtusöök.

Emadepäev tõotab tulla väga ilus. Mul on nelja-aastane poeg ja kaks tütart – üheksa- ja 11-aastane. Tüdrukud on mõista andnud, et mind ootab väga tore emadepäev. Et tulemas on kingitused. Mis mulle kõige rohkem meeldib, on nende õhin ja see, kuidas nad salatsevad ja väikeseid vihjeid teevad. See on nii armas. Nad on mulle emadepäeval ikka nurmenukke korjanud ja küpsisetorti teinud, sest teavad, et mulle need meeldivad.