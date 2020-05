VALDEK KRAUS ⟩ Kaks kuupäeva – alatiseks mällu sööbinud

Läksime isa koos ema ja vanema vennaga Karja tänava puukiriku vastas olevale kolmnurksele väljakule saatma. Tollal kutsuti seda Priikase kirikuks. Ma ei mäleta, kas seal mingeid kõnesid peeti, küll aga seda, et mehed paigutati veoauto lahtisesse kasti. Saatjaid oli palju ning nuttu ja halamist tohutult. Lahkujaid viidi ju sõtta ja keegi ei teadnud, kas nendega veel kunagi kohtutakse. Ka me kolmekesi nutsime lahinal. Viidavate esimene peatuskoht pidi olema Pärnu.

Raadio jäi vait

Kodus nutsime edasi. Mäletan, et põlvitasin voodi ees ja tihkusin padja sisse. Õhtul kuulasime kogu perega raadiost päevauudiseid. Pärast tavalist "Siin Eesti Ringhääling, Tallinn, Tartu, Türi" räägiti edusammudest rindel ja Estonia teatris parajasti etenduvast balletist "Kratt". Mingil ajal hakkas aga raadio ragisema ja jäi siis vait, ainult mingi kahin oli kuulda. Mõne aja pärast uudistesaade jätkus, nagu poleks midagi juhtunud. Peagi vaikis raadio täielikult. Hiljem saime teada, et oli alanud Tallinna lauspommitamine. Pihta sai ka Estonia teater ja samas hoones asuv raadiokeskus.

Linna toodi õhutõrjepatarei

Mõne aja pärast hakkas aga toimuma midagi kohutavat. Järsku avati kahuritest ja ilmselt ka käsirelvadest marutuli. Meie jaoks oli see kohutav, sest arvasime, et sakslased on teinud linna alla dessandi. Tulistamine kestis küllaltki pikalt, kuid pärast kahurite vaikimist läks käsirelvadest laskmine edasi. Mõne aja pärast jäid relvad vait. Saime aru, et tegemist ei olnud dessandiga, vaid mingi õppusega.