JUHTKIRI ⟩ Lilled emadepäevaks

Ehkki üle Suure väina pääseb taas liikuma nii saartelt mandrile kui ka vastupidi, viiruseoht veel päris kadunud ei ole. Just seetõttu peab mõnigi pere turvalisemaks emadepäeva seekord tähistada nii, et erinevad põlvkonnad kokku veel ei saa. Õnneks on võimalik suhelda ka telefoni ja interneti teel. Olgugi et see pole päris see.