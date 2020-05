Reet Viira ⟩ Eriline kevad tõi erilised talgud

Igal kevadel koos rändlindude saabumisega on Teeme Ära suurüritus Eestimaal kokku toonud kümneid tuhandeid inimesi. Ikka selleks, et teha oma kodukohas koos ära töömahukamad ja kogukonnale vajalikumad tööd.

Üle-eestilise maskitalgu eesmärk oli muuta isetehtud maskide kandmine inimesele omasemaks, teadvustada õiget maski kandmist ning ühtlasi populariseerida maskikandmise vajalikkust avalikes siseruumides. Kõik selleks, et tõkestada viiruse edasist levikut.

Maskiteo teemaviideteks sotsiaalmeedias on #teememaske #kannamemaske #teemeära

Teeme Ära peamised kuldsed eesmärgid on kogukonna koostöö, ühine hoolimine ja õlatunne. Need on meie tugisambad.