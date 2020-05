SAARLANE ⟩ Iga hinna eest vormikandjaks

KUI POLITSEITÖÖ KUTSUB: Käti Väin ei lasknud ennast heidutada asjaolust, et päris politseinikuks õppima ta minna ei saanud, ning tunneb rõõmu abipolitseinikuna tegutsemisest.

Möödunud aastal Kuressaare politseijaoskonna parimaks abipolitseinikuks tunnistatud Käti Väin on alati unistanud politseitööst ja loodab tänaseni, et saab ühel hetkel selga sinise vormi, mille seljal on "abipolitseiniku" asemel lihtsalt "politsei".