Kalle Laanet ⟩ Jupikeste asemel olgu tervikpilt

Möödunud aasta 3. detsembril saabus valitsuskoalitsiooni poolt riigikogu menetlusse riigikaitseseaduse eelnõu. Selle seaduse põhiline eesmärk on lahendada erinevate kriiside juhtimine meie riigi territooriumil alates hädaolukorrast ja lõpetades sõjaseisukorraga.

Eelnõus väljapakutud kriiside lahendamise juhtimine on tekitanud riigikaitsekomisjoni liikmetes hulganisti küsimusi. Arvame, et väljapakutu praktikas ei toimi. Oleme kuulanud väga erinevaid täitevvõimu ametnikke, kes on üritanud meile tõestada, et selline juhtimiskorraldus on võimalik.

Täna on meil hädaolukord käes. Üks meiepoolne väide on see, et kehtiv hädaolukorra seadus, mis 2015. aastal vastu võeti, ei toeta efektiivset kriiside lahendamist. Selle seaduse põhiline mõte oli, et hädaolukorda lahendab kriisis oleva valdkonna ametkond. Ehk kui võtame tänase situatsiooni, siis terviseamet.

"Ametil, kes igapäevaselt kriiside lahendamisega ei tegele ega korralda nende lahendamist, on ülikeeruline hakata äkki lahendama kriisi, kuhu ta ootamatult sattunud on."

Me kõik oleme ju nõus, et ametil, kes igapäevaselt kriiside lahendamisega ei tegele ega korralda nende lahendamist, on ülikeeruline hakata äkki lahendama kriisi, kuhu ta ootamatult sattunud on.

See tähendab, et peame üle vaatama hädaolukorra seaduse ja edasi minema riigikaitse seadusega ehk hädajuhtumist võib sündmuste eskaleerumise käigus saada oht riiklikule julgeolekule.

Seega – kriiside lahendamist saavad korraldada need ametkonnad, kellel on selleks teadmised, oskused, kogemused ja ressursid. Eestis on kriiside lahendamise kompetents kahes ministeeriumis – siseministeeriumis ja kaitseministeeriumis!