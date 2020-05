MUHU UUDISSED: Tassakeste uies

Muuseum tieb omad uksed lahti tuleva nädali. Neh, suame nähe palju sõnna sievuasta võeruid kua tuleb? Aga äkist iseomad iestlased ikka julgevad tulla. Neh, selle väljamual köimisega oo nüid ju natusse viletsad luod. Kardetse ju kangest, et sie va koroona võib kuskilkantis jälle äkist välja lüia ja neh, siis võib kergesti sedaviisi minna, et jäe tükkis tia kus ilma otsas kindi. Ep sua äkist mitmel kuul kojo.

Neh, et sii põle vahet, põrutad sa ise väljamuale või tulavad nie kuskilt Juapanist või mõjalt ilma otsast siia ja ep lasta siit änam äkist minema. Aga et iestlased suarte piale tulla ep julge, sõukest irmu põle. Kui mineva riedeks välja kuulutati, et nüid oo priius käe ja mingu aga just kõik, kis tahtvad, siis läks sõuke paarutamine lahti, et suure silla pial põle änam autute killavooril vahet sisse tulngiid. Paljast sõelusid Suaremua puole.