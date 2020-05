JUHTKIRI ⟩ Tõele lähemale

Terviseameti põhimõte testida üksnes riskirühmadesse kuuluvaid ja ilmsete haigusnähtudega inimesi on tekitanud meelepaha mõneski meist. Eriti Saaremaa elanikes, kelle seas haigestumus on olnud suurem kui mujal Eestis. Olgugi et puutusid koroona-positiivsega kokku ning tundsid end hiljem ka ise tõbisena – testima ei pääsenud sugugi igaüks, kes selleks soovi avaldas.

Põhjendus "meile on testimise osas ette antud väga ranged reeglid" tegi meele mõruks ilmselt paljudel, kes oma "positiivsuse" või "negatiivsuse" osas kindlust saada tahtsid. Võib ju küsida, et mis see antikehade test inimesele tagantjärele ikka annab. Et kui põdesidki läbi – mis sest enam.