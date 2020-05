Utilitas plaanib rajada hiiglaslikke tuuleparke

Kahe kavandatud tuulepargi koguvõimsus on Eesti oludes enneolematud 7800 megavatti ehk ligi kaheksa korda suurem kui seni Eestis kavandatud meretuuleparkidel Hiiumaa lähedal ja Liivi lahes.

Tehnilise järelevalve ametile saadetud hoonestusloa taotlusest ilmneb, et kahe merepargi peale kavandatakse kokku ligemale 800 elektrituulikut ja nende pindala on kokku ligemale 780 ruutkilomeetrit. Ruhnu lähedal asuva Saare-Liivi tuulepargi võimuseks plaanitakse 4800 megavatti ja Sõrve pargi võimsuseks 2400 megavatti.

Saartest 10-16 km kaugusel

Planeeritavad tuulepargi alad jäävad suurematest saartest 10-16 km kaugusele. Samuti asuvad need piirkonnas, kus mere sügavus jääb vahemikku 15-40 m, olles sellega kooskõlas planeeringutingimustega. Lõplik tuulepargi installeeritud koguvõimsus ja elektrituulikute arv oleneb elektrituuliku tootja valikust ning tuulikute asetusest tuulepargis.

Utilitas OÜ tehnikajuht Andrus Zavadskis ütles, et ehitamiseni jõudmiseks kulub ilmselt kümme aastat, arvestades, kui kaua on Eestis seni tuuleparkide ehitusega seotud protsesside menetlemiseks aega kulunud.

Utilitase tuuleparkide atraktiivsem osa on seotud vesinikutootmisega, mis täielikult haakub Euroopa Liidu kliimaneutraalsuse poliitikaga. Esimesed Lääne-Euroopa ettevõtted testivad juba praegu, kuidas saab tuuleparkides toota vesinikku, mida laadida laevadele või transportida torujuhtmega.

“Alternatiiv on see, et Sõrve lähedased tuulepargid, mis jäävad võrgust kaugemale, hakkavad vesinikku tootma ja Ruhnu ümbruse pargid müüvad elektrivõrgule,” rääkis Zavadskis.