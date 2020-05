Raamatus on autori sõnul mitu kihti. Nii on see ka autobiograafiline teos, mis kirjeldab 1960-ndate Paidet 1. klassi tüdruku silme läbi. Paides sündinud ja üles kasvanud Vilve on armastuse ja nostalgiaga kujutanud oma lapsepõlvemaad – õigemini küll linna –, selle vanu hooneid, tänavaid, Paide vallimäge.