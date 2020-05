MILJONI EURO KÜSIMUS ⟩ Miks kangutada Edward Laanet?

Arstide ja ravijuhi vastuolu polnud nõukogu jaoks suur saladus ka enne kriisi. Üksikud signaalid jõudsid majast välja ja nõukogu teadis, et ühel hetkel tuleb probleemiga tegelda. Koroonaviiruse vastase võitluse pinges ei pidanud arstide närvid vastu. Tundus, et probleemid on ületamatud, keegi neid ei kuula ja vaja on otsustavat sekkumist. Sellist pommi ei osanud nõukogu eelmisel nädalal oodata.