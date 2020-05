Koolide aktustel tuleb järgida riiklike piiranguid

Alates esmaspäevast on avatud kõik lasteaiad. Lasteaedade avalikud mänguväljakud tehakse lahti 30. maist. Koolide puhul soovitatakse jätkata distantsõppega. Suured linnakoolid seda ka teevad. Urmas Treiel ütles, et mida väiksem maakool, seda paindlikum saab olla. Tema teada on näiteks väikese õpilaste arvuga Kihelkonna kool teatanud, et nad jätkavad õppetööd koolis, kuna kõik nõuded on täidetud. Pisemates gruppides alustatakse abiturientide eksamikonsultatsioonidega ning näiteks Kuressaare ametikoolis käiakse pisemate gruppidena koolis mõnel päeval nädalas.