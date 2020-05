Töötute arv ulatub Saaremaal kohe taas tuhandeni

Registreeritud töötute arvu muutus nädalaga on Saare maakonnas seega 1,4% ning praeguse seisuga on töötuse määr siin seega 6,4%.

Eriolukorra viimasel nädalal kasvas registreeritud töötus Eestis vähem kui eelnevatel eriolukorra nädalatel, ületati 50 000 registreeritud töötu piir - töötukassas on töötuna arvel 50 137 inimest. Registreeritud töötuse määr on Eestis 7,7% ning töötute arv kasvas nädalaga 647 inimese võrra.

Eelmisel nädalal lisandunud uutest registreeritud töötutest 30% olid oma viimaselt töökohalt koondatud. Registreeritud töötuse määr on viimastel andmetel kõrgeim Ida-Virumaal 13,1% ja madalaim Hiiumaal 4,7%.

Eelmisel nädalal esitas Eestis kollektiivse koondamisteate üheksa asutust, kelle esialgse info alusel kavatsetakse koondada 256 töötajat. Neli teadet on seejuures seotud Narvas tegutseva Saksamaa ettevõtja Miroslaw Pienkowskiga, kelle ettevõtted on spetsialiseerunud titaanist meditsiinitoodete valmistamisele. Töötukassale esitatud andmete kohaselt koondavad need neli ettevõtet kokku 157 töötajat.