JUHTKIRI ⟩ Kesklinn autovabaks

Sellest, et Kuressaare kesklinn võiks olla üksnes jalakäijate ja jalgratturite päralt, on räägitud aastaid. Vallavolikogu Reformierakonna fraktsioonil valminud eelnõu järgi suletaks peatänav mootorsõidukitele Tallinna ja Torni tänava ristmikust Lossi ja August Kitzbergi tänava ristmikuni. See tähendab, et suvekuudel kella kümnest hommikul kella kaheni öösel tohiks seal liikuda vaid jalakäijad ja kergliiklejad.