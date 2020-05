Vallavalitsus lõpetab Saaremaa Raadioga vallalehe lepingu

"Saaremaa Raadio OÜ poolt pakutav hinnatõus on umbes 45% kõrgem hankelepingu algsest maksumusest. Esitatud taotlusest ei loe Saaremaa vallavalitsus välja, et lepingu hinna sellisel määral tõstmine on põhjendatud ainult COVID-19 viiruse leviku tõttu kehtestatud eriolukorraga," märkis abivallavanem Kristiina Maripuu Saaremaa Raadio OÜ juhatuse liikmele Priit Raunistele saadetud kirjas.