PÖÖRDUMINE ⟩ Jätke Sõmera inimesed nende harjunud elukeskkonda

AS Hoolekandeteenused esindajad väidavad, et erivajadusega inimesed ei ole kogukonnale ohtlikumad, kui ülejäänud inimesed, seda näitab nii nende kogemus, kui politsei statistika. Milline uuring või statistika näitab seda, kui ohutu on erivajadustega inimestel tulla turvalisest ja harjunud keskkonnast elama linna, kus nad peavad kõike, alates liikumisest, linnas orienteerumisest, kuni uues keskkonnas olevate inimestega suhtlemiseni, uuesti õppima hakkama. Kas keegi on mõelnud ka selle peale, kui abitud erivajadusega inimesed oma uues keskkonnas on, eriti kui on veel aimatav, et neid selles uues keskkonnas eriti omaks ei võeta ja nendega suhelda ei taheta?

Sõmeral on toimiv asutus kvalifitseeritud kaadriga, aastate jooksul on sinna investeeritud hulgaliselt mitte ainult Eesti riigi raha, vaid ka välistoetusi. Aastatel 2011-2013 renoveeris riik energiasäästlikuks 543 avalikku hoonet üle Eesti, Sõmera nende hulgas. Raha tuli Jaapani firmadelt. 2001.aastal renoveeriti Hollandist saadud abirahaga spordisaal, kasutusele võeti see nii hooldekodu asukate kui ka ümberkaudsete elanike poolt. 2012 rekonstrueeriti Sõmera Hooldekodu söökla hoone umbes poole miljoni euro ulatuses.

Kasvavaks trendiks on saanud elanike aina aktiivsem elama asumine maapiirkondadesse. Kas Sõmeral elavate psüühiliste erivajadustega inimeste elustiil peab erinema ülejäänud Eesti inimeste omast ja AS Hoolekandeteenused on seisukohal, et psüühiliste erivajadustega inimeste elukeskkond ei pea vastama ülejäänud Eesti elanike tervislikule elukeskkonnale suunatud soovidele ja trendidele?

Kuressaare linn on väike kuurortlinn, mille elanike arv väheneb iga aastaga. Meie väikelinnas juba asub märkimisväärne arv sotsiaalhooldusega seotud hooneid: sotsiaalmaja Voolu tn 7, sotsiaalmaja Kopli tn 5, toetatud elamise teenus 10-le inimesele J.Smuuli tn 3, toetatud elamise teenus 10-le inimesele Ruubi kodus Tallinna tn 31. Mitu inimest nendest majadest käib Kuressaare linnas tööl, teatris, sportimas? Või kasutab muid vabaaja veetmise teenuseid? Kas Kuressaare jaoks on kusagil piir, mitu sarnast asutust turismile suunatud väikelinna veel luuakse?

Küll aga teame, et erivajadustega inimeste linna paigutamisele on vastuseisu avaldanud Ahtme, Antsla, Pärnu, Paide, Põltsamaa, Jõgeva. Keilas jõudis asi kohtusse ning Narva juhtumis ütles õiguskantsler oma seisukoha KOV-i küsimuse formuleeringu suhtes, mitte toimingu.

AS Hoolekandeteenused väidab, et Kuressaare linnas on võimalik saada teenust enda kodu lähedal, inimväärsetes elamistingimustes, siis tekib küsimus, kas teenused on vajalikud ainult erivajadustega inimestele? Aga ülejäänud Sõmera-Kärla piirkonna elanikud? Töökohad? Pigem oleks vaja kaaluda võimalikult paljude erinevate kogukonnale suunatud teenuste laiendamist sellesse piirkonda, aga mitte inimeste sunniviisilist linna ülekolimist. Kas tõesti elasid/elavad erivajadustega inimesed Sõmeral praegu mitte inimväärsetes elamistingimustes? (Lisatud väljavõte vahemaadest Kuressaare linnas).