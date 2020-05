KÜLALOOD ⟩ Arri Sagori kätetöö leinab hävitatud rannakalandust

Kõlakojast on asi siiski kaugel, poolekssaetud paadi kaks kõrvuti asetatud poolt väljendavad Arri sõnul protesti rannakalanduse väljasuretamise vastu. See vana päästepaat pärineb Tabasalust Tilgu rannast. Arri kavatses selle mõrrapaadiks ümber ehitada. Ühtäkki vähenes aga püügiõigus sellise määrani, et kutselise kaluri amet ei toonud enam leiba lauale. Arri lõpetas kalapüügi päevapealt ja saagis vana päästepaadi pooleks. “Panin ta keskkonnaametile püsti siia ausambaks,” räägib Arri. “Protestiks selle vastu, et ma ei jõua ennast ära toita, kui mul võrke iga päevaga vähemaks võetakse.”