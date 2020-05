MUHU UUDISSED ⟩ Tuleb ennassid ümber arjuta

Lapsi kuoli ep lasta. Õppevad oma selle jäo lõpuni kodu. Et naad oo matemaatikas edusammusid tein ja tiadvad täpsest, et kaks pluss kaks põle mitte neli, oo tükkis kahekaupa ja kaks miterid vahet, siis nuordekeskus neid nõukse tarkuse juures laseb õue pial vahest ikka nüid juba köia. Mudud mitte igapäe. Ja kis ep oska õiged vahet pidada, lähtvad kojo uiest õppema. Tuppa ep maksa ennassid nuordekeskuses väga toppida mitte. Sõnna´p piase!

Nõnna kut arvata olligid, nie ülemua untsantsakad tulavad siis oma sure kange tarkusega ja puodis nemad maskitega ep köi. Katsuks ikka me selle kohja pialt tähelikumad olla. Mool olli taris ühepääva Kuresares köia ja siis ma nägi ää, et sial kandvad inimesed küll tüki agaramini maskisid. Juu nendel põle neid ülemualasi niipalju, kut siit läbi voorib, kis neid ukka vilutaks. Maa igatahes köi küll maskiga puodis ja ma ole ühte asja tähele pannud – moole ep tule kiegid puodis selga elama mitte. Jäetse rahupärast liikumise ruumi.