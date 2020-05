KALLE LAANET ⟩ Organismi tervis sõltub organite tervisest

Uued ajad ja põlvkonnad toovad kaasa uusi asju. Asjad on kellegi tehtud ja tegu saab alguse mõttest. Mõtteid on aga igasuguseid: selgeid ja segaseid, teostatavaid ja ulmelisi, lihtsaid, suurejoonelisi ning lõppude lõpuks – tarku ja lolle. Samuti äärmuslikke ja tasakaalukaid.

Kui oled organisatsiooni tippjuht(konnas), siis pead alalõpmata valima, millised mõtted väärivad teoks tegemist. Kui tegu on kasvava idufirmaga, siis on riskid omal kohal. Kui juhid suurt reisilaeva või maakonna ainukest suurt haiglat, siis pole riskimiseks eriti ruumi. Kui üldse.

Eri- ja tavaolukord

Esimest – ja meie lootustest hoolimata kardetavasti mitte viimast – korda kehtis eriolukord. Eri-, eriline, mitte tavaline. Igapäevane, tavaline tegutsemine ei ole küllaldane või sobiv. Vaja on erilist, olukorrale vastavat tegutsemist, suhtumist, suhtlemist. See nõuab pingutust, tekitab seetõttu pinget ning siis ongi olukord pingeline. Peaks olema arusaadav.

Olukorra erilisusest hoolimata oleme needsamad inimesed, kes tavaliselt. Mõni talub pinget paremini, mõni saab lausa indu juurde, mõni kukub suisa kokku. Me oleme kõik erilised – erineme üksteisest ja käitume erinevalt, mõistame olukordi erinevalt ning reageerime neile erinevalt.

Kuressaare haigla oli Eesti eriolukorras arvatavasti kõige suurema pinge ja ka kõige suurema tähelepanu all. Nii pole tegelikult üllatus, et millalgi saabunud pingelangusega tõusid probleemid esile. Või jäid esile, nii nagu pärast tormi jääb igasugust kraami mereranda. Randlased leiavad haakrikust alati midagi kasulikku, kasvõi põletuspuid. Nii peame ka meie suhtuma oma kriisijärgsesse haakrikku ja vaatama, mida sellest kasutada saame.

Nõukogude võimu ajal pilati nähtust, mille kohaselt iga suurema ettevõtmise järel toimub: 1) süüdlaste otsimine, 2) süütute karistamine ja 3) kõrvalseisjate autasustamine.

Mõtestatud tegevus on toimunu üle mõtlemine, õppimine ja kujunenud olukorra kasutamine parema saavutamiseks. Kuressaare haigla nõukogu alustas koos juhatuse ja kolleegidega toimunu arutamist, et tähelepanelikult kuulata kujunenud leeride kriitikat ja ettepanekuid. Eriti just ettepanekuid ja plaane ning nende põhjendusi (ja vajadusel ikka ka kriitikat!)

Millises olukorras pandeemia meid tabas ja millised me oleme pandeemiast selleks korraks väljudes? Kas eksisime, tegime valesti, panime mööda? Midagi pidi ju viga olema, kui pingelangusega kaasnes rahulolu asemel rahulolematus. Või kas pidi? Mõne asjatundja arvates on see pigem loomulik ja ootuspärane. Aga siiski, üsna tõenäoliselt oli puudusi suhtlemises. Et kas ja keda siis piisavalt ei teavitatud?

"Nagu olevat öelnud üks kaval ärimees: head kriisi ei saa raisku lasta!”

Eesmärgid, mille poole Kuressaare haigla praegugi rühib, on olnud nii avalikud, kui olla saab. Näiteks 2018. aasta märtsis võis igaüks Saarte Häälest haigla kavatsustest lugeda.