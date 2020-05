▶ Millega sa praegu üldse tegeled, see on ju sinu põhitöö ikkagi – olla sportlane, näidata häid tulemusi ja oodata, millal lõpuks ometi rajale jooksma pääseb?

Aastal 2020 maikuus on see küll hea lihtne küsimus, millele on väga keeruline vastata, aga põhimõtteliselt küll, jah, olen täiskohaga sportlane. Küll ei ole ma kahjuks selles kohas, kus peaksin olema ehk kuskil lõunas laagris. Võtan sellest, mis ilm siin mulle praegu pakub, selle, mis ta pakub ja proovin kuidagi üle elada. See on hästi keeruline aeg. Just oli hea talv ja üleminek kevadesse oli ka päris tugev, kuid siis kupatati lõunast siia tagasi.