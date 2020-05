Piiranguid leevendati veelgi

Tallinn 24.03.2020 Valitsuse pressikonverents. Koroona. Valitsuskomisjoni pressikonverents, kus peaminister Jüri Ratas, riigisekretär Taimar Peterkop ning Tartu Ülikooli mikrobioloogia professor Irja Lutsar annavad ülevaate olukorrast. Stenbock House, March 24, 2020 - The COVID-19 Science Council. In the meeting participate Professor Irja Lutsar of the Institute of Biomedicine and Translational Medicine at the University of Tartu, Prime Minister Jüri Ratas and the Secretary of State, Taimar Peterkop. FOTO:SANDER ILVEST/POSTIMEES FOTO: Sander Ilvest

