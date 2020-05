TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas Kuressaare kesklinn tuleks muuta vähemalt suveks autovabaks?

Paul Paas FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Paul Paas Kuressaarest:

Mina jalgratturina leian, et kesklinn võiks suvel autovaba olla küll. Vaata praegu kasvõi Lossi tänavat – märgistust ei ole. Saa siis aru, kus ma oma rattaga sõita tohin või noor ema lapsekäruga jalutada.

Laura Aadussoo FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Laura Aadussoo Kuressaarest:

Suveks tuleks kesklinn kindlasti autovabaks muuta – siis liigub ju siin rohkem rahvast. Ma ei usu, et ettevõtlus sellepärast välja sureks – parkimisplatsid on lähedal, pole ju pikk maa tulla. Kes ikka tahab kesklinna tulla, ei jäta sellepärast küll tulemata, et autoga peatänavale ei pääse.

Brett Nuut FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Brett Nuut Valjalast:

Praegu need autod, kui neid on vähe ja nad nii aeglaselt sõidavad, mind ei häiri. Autojuhid panevad jalakäijaid ikka tähele. Suvel võiks kesklinn vahel küll autovaba olla – siis, kui rahvast palju ja rohkem turiste liigub. Meil on ju parklad siinsamas lähedal.

Lii FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Lii Kuressaarest:

Mind need autod ei sega. Meil seda probleemi õnneks ei ole, et autojuhid jalakäijatega ei arvestaks. Arvan siiski, et kesklinn oleks mõnusam koht, kui autod siin ei sõidaks. Samas ma ei usu, et autojuhid viitsiksid jalgsi kuskilt parklast kesklinna tulla. Tänapäeva inimesed on mugavad – peab ju ikka ukse ette sõitma! Kuigi ma ei saa aru, miks peaks inimene kohvikusse või baari autoga tulema?

Ants Magus FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Ants Magus Kuressaarest:

Kesklinn võiks ju mõne kuu – suvel – autovaba olla küll. Samas – küllap saaksime siin igapidi hakkama, mahuvad siia autod sõitma ja jalakäijad kõndima. Kas kesklinna ärid just autoliikluse keelu pärast välja sureksid, ei oska öelda.