Kaluri tee elanikud pole nõus tänavanime muutmisega

Põhjuseks nende väitel seadusest tulenev nõue aadressiandmeid korrastada. Ruumiandmete seadus näeb ette, et aadress tuleb määrata tänava järgi, millelt on sellele hoonele juurdepääs. Kaluri tee viis maja asuvad platsitüüpi kinnistul. Tegemist on paigaga, mida teatakse ka Gospa Residentsi nime järgi.

Kaluri teel asuva korteriühistu juhatus ei ole valla plaaniga päri. Ühistu on selle juhatuse liikme Herki Saia sõnul aadressiandmete muutmise ettepanekust hämmingus ja häiritud.



Sai teatas vallavalitsusele saadetud vastulauses, et hooned on olnud sama aadressiga 12 aastat ning see on kinnistunud. Valla väide, et Abaja tänava järgi nimetamine aitaks maju paremini leida, on Saia sõnul otsitud. Ühistu loodab, et vald võtab oma eelnõu tagasi ja asja ei pea hakkama ajama läbi haldusmenetlusliku vaidluse.