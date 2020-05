Elu eesliinil ⟩ Koroonalahing Kuressaare haiglas

“Olen küll läänemaalane, aga saarelt on mul enam-vähem kolm sõpra ja need kõik elavad mandril. Kindluse mõttes lasin kahel neist käsikirja lugeda, et olla ikka täitsa kindel – kas ma natukenegi saarlaste olemusele pihta sain. 2019. aastal parima meesnäitleja auhinna pälvinud Karol vastas, et nuttis ja naeris, ning arvas, et võib avaldada küll. Sellise kohaliku garantiiga siis raamat sündiski,” ütleb Elo Selirand Saarte Häälele kaassõnaks.