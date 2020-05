Mustjala päevakeskuse arhitektuurikonkursi võitis "ÖU"

Saaremaa vald koostöös Eesti Arhitektide Liiduga korraldas Mustjalas päevakeskus-pansionaadi arhitektuurikonkursi, et leida eakatele ja erivajadusega inimestele parim elukeskkond nii hoone terviklahenduses kui ka õuealal. Vald on võtnud eesmärgiks avada päevakeskus-pansionaat 2021. aastal.

Ideekonkursi žürii esimees abivallavanem Marili Niits ütles, et võidutöö „ÖU“ ideelahenduse tugevuseks on ringliiklusega plaanilahendus, mis võimaldab antud hoonet kasutada maksimaalselt, andes seejuures võimaluse hiljem hoone sisu üle vaadata vastavalt piirkonna vajadustele. „Pansionaadi ruumid on avarad ja kodused, hoone sise- ja välisarhitektuur on omavahel heas kooskõlas,“ ütles Marili Niits.

Vallaarhitekt Mark Grimitliht lisas, et võidutöö on ideelahenduslikult julge ja omanäoline. „Kindlasti on see eristuv lahendus nii interjööri kui ka eksterjööri poolest, jäädes seejuures inimsõbralikuks ja inimmõõtmeliseks. Hästi on lahendatud erinevate privaatsusastmetega väli- ja sisealad. Ruumiprogramm on kõrgetasemeliselt komponeeritud.“