PÄIKEST JAGUB ⟩ Õhusoe tõuseb nädalalõpul 20 kraadi ümbrusse

Täna öösel sirutus kitsas kõrgrõhuvöönd üle Eesti. Taevas oli selge ja tuul võrdlemisi nõrk. Päeval on eemalduva kõrgrõhuharja mõjul nii päikest kui pilverünki, millest mõni üksik võib paiguti ka lühiajalise vihmahoo anda. Läänekaare tuul on mõõdukas. Õhutemperatuur tõuseb kolmapäeval üle Eesti 18..23°C-ni, rannikul on jahedam.

Neljapäeva öösel jõuab merelt madalrõhulohk. Saartelt liiguvad vihmahood mandrile ning edasi sisemaa suunas. Päeval kandub madalrõhulohk Peipsi poole. Lääne-Eestis pilved päevaks hõrenevad ja ilm on enamasti sajuta. Tuul pöördub saartelt alates loodesse ja põhja ning tugevneb läänepoolsetes maakondades puhanguti 12, saartel 15 m/s. Õhutemperatuur on pilvisemal ööl 6..11, päeval vahetub õhumass veidi jahedama vastu ja temperatuur on 11°C-st meretuulega rannikul kuni 15..18°C-ni sisemaal.

Reedel laieneb Skandinaaviast kõrgrõhkkond servaga üle Läänemere ja selle mõju Eestile suureneb. Öö hakul eemalduvad vihmahood ka Kagu-Eestist ning taevas selgineb kõikjal. Päev on päikeseline, kuid tuul puhub põhjakaarest. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal alla 5°C, päeval tõuseb 14..19°C-ni.

Laupäeval püsib Skandinaavia ja Soome kohal kõrgrõhkkonna ülekaal, samal ajal Lõuna-Venemaa poolt avaldab survet madalrõhuala. Kahe rõhuala vastasmõju tõttu puhub võrdlemisi tugev põhja- ja kirdetuul. Öö tuleb selge ja õhutemperatuuri miinimum langeb 5..6°C-ni, rannikul jääb 10°C lähedale. Päev on õhukese kõrge pilvevinega, aga sajuta, õhutemperatuur tõuseb 20°C ümbrusse.

Pühapäeval suureneb Põhja-Skandinaaviat katva kõrg- ja Valgevene kohale suunduva madalrõhkkonna vastasseis ning kirdetuul tõuseb tugevamaks, puhanguid on 15, päeval rannikul kuni 17 m/s. Tihedamate pilvede serv Eestini siiski ei ulatu ning taevas on selge. Õhutemperatuur on öösel 7..12, päeval 17..20 plusskraadi.