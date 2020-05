SAAGIKS VIIS MEREMIINI ⟩ Saaremaa ja Hiiumaa ümbruses lõppes miinijahtimine

„Minu kaks päeva merel andsid kinnitust, et vaatamata peaaegu kahe aastasele pausile on laevad kiiresti saavutanud hea väljaõppe taseme. Seda kinnitas ka väga kiire integratsioon ning koostöö NATO 1. alalise miinitõrjegrupiga, millega on miinijahtija Admiral Cowan peatselt liitumas,“ ütles mereväe ülem kommodoor Jüri Saska.