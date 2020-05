UNISTAJA: Hommikune jalutuskäik tööle läbi Kadrioru pargi on kui teraapia. Kumu maja pakub valgustuslikke hetki igas nurgas. Kunst teeb hingele head, seda teadmist soovin levitada, kuis jaksan.

Ulgusaarlane Signe Siim on tegelikult 75 protsendi ulatuses muhulane. Töötab Eesti Kunstimuuseumis, aga suved ja nädalavahetused veedab Saaremaa serval ning peab oluliseks rõhutada, et on ikkagi muhulane, selgub Kadi raadio saatest “Ulgusaarlased”.