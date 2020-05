Uus eeskiri taunib haudadel tehismaterjali kasutamist

Haud, kus kergkruusa esimesena kasutati, asus tee ääres. Inimesed jalutasid mööda, võtsid eeskuju ja uus trend levis kiiresti nagu riidemood. "Läksin millalgi Karja surnuaeda ja juba oli see seal ka," rääkis Jürisson. "Me olime täiesti hädas."

Muinsuskaitseameti ajaloomälestiste nõunik Ilme Mäesalu ütles, et kalmistu on võrreldav pargiga, kuhu sobituvad looduslikud materjalid. Tänavaäärekivi tuleks Mäesalu sõnul kasutada ikkagi otstarbekohaselt, mitte hauaplatside ääristamiseks.

"Kahtlemata on see esteetikaküsimus, aga küsimus on ka selles, kuidas me suhtume oma esivanematesse," rääkis ta.